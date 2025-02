Gabbani con nuovo tour estivo a Pistoia blues e Forte dei Marmi

Francesco Gabbani sarà con 'Dalla tua parte summer tour' il 9 luglio dal Pistoia blues festival, nella sezione 'Storytellers' della rassegna. L'evento è promosso da Comune di Pistoia, Associazione Bluesin e Leg Live Emotion Group. Il tour farà poi tappa in Toscana anche a Forte dei Marmi (Lucca), con un concerto a Villa Bertelli il 16 agosto.

Gabbani, attualmente in gara al festival di Sanremo con il brano 'Viva la vita', sarà inoltre a Firenze il 15 marzo, al Mandela forum, per il tour nei palazzetti partito il 19 dicembre.



