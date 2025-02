Due aggressioni in ospedale Firenze, ferite 10 persone

Doppia aggressione nella notte al pronto soccorso del policlinico fiorentino di Careggi da parte di due pazienti: dieci le persone costrette a ricorrere alle cure mediche. A confermare la notizia è il sindacato Nursind.

Tra i refertati per contusioni un degente, due infermieri e sette guardie giurate.

L'episodio più grave ha coinvolto un cittadino di nazionalità cinese che ha anche sfondato una porta a vetri. L'uomo, in stato di alterazione, avrebbe dato in escandescenze, aggredendo gli infermieri e le guardie giurate, prima di essere fermato. Sul posto sono arrivati i carabinieri. In precedenza un paziente aveva invece percosso un'altra persona che stava attendendo il proprio turno al pronto soccorso.



