Preistoria in mostra un anno i dinosauri in Certosa di Calci

Al Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa, a Calci, preistoria va in mostra con oltre 20 modelli di dinosauri a grandezza naturale esposti per un anno. E' una rassegna dall'arco temporale lungo - inaugurazione il 14 febbraio, prosegue fino al 15 febbraio 2026 - quella che l'ateneo propone con Naturaliter mostrando "i più grandi rettili mai vissuti che tornano dalle profondità del Mesozoico" e saranno visibili nei locali della Certosa di Calci con dettagliate ricostruzioni. Tra gli esemplari, "lo Spinosauro che nuota inseguendo un celacanto, l'Oviraptor che ha appena deposto le uova e ancora il gigantesco Terizinosauro coperto di morbide piume ma armato di artigli lunghissimi". L'illusione di un ritorno "è perfezionata dai modelli animati, fra cui quello del Tyrannosaurus rex che ci farà provare il brivido di trovarci di fronte a uno dei maggiori predatori che mai ci siano stati sulla Terra".

All'inaugurazione è prevista una conferenza di Cristiano Dal Sasso dal titolo 'Spinosauri, i dinosauri pescatori' trasmessa in diretta streaming sui canali ufficiali del museo (Fb e Youtube).



