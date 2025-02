Maltempo: scuole chiuse in province Livorno, Pisa e Grosseto

Domani rimarranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado in diversi comuni della provincia di Livorno, Pisa e Grosseto, zone interessate da un'allerta meteo arancio per rischio idrogeologico.

Per quanto riguarda Livorno, ordinanze di chiusura a Cecina, Piombino, Castagneto Carducci, Bibbona, Suvereto, San Vincenzo, Campiglia, dove la sindaca Alberta Ticciati ha già predisposto l'apertura del Coc alle 6 di domani mattina e Portoferraio all'Isola d'Elba. In provincia di Pisa scuole chiuse a Guardistallo, Montescudaio, Santa Luce, Riparbella, Casale e Monteverdi Marittimo; in quella di Grosseto al momento ordinanze per Orbetello, Capalbio, Scarlino e Castiglione della Pescaia.





