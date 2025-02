Incidente sul lavoro nel Senese,muore dopo caduta da tetto

Incidente mortale sul lavoro nella tarda mattinata di oggi nel Senese in località Pianoia a Monticchiello, nel comune di Pienza. La vittima è un 45enne. Da una prima ricostruzione l'uomo, tra i proprietari di un'azienda agricola, sarebbe deceduto dopo essere caduto da un'altezza di oltre 6 metri mentre stava lavorando alla riparazione del tetto di un capannone: la copertura avrebbe ceduto improvvisamente per cause da accertare. Intervenuti l'automedica di Nottola, l'ambulanza della Croce verde di Chianciano, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e il personale della prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl.



