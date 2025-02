L'arte del viaggio negli affreschi e arredi delle stazioni

La Fondazione Fs Italiane ha organizzato una serie di giornate di apertura a ingresso libero (open day), per consentire a tutti di ammirare la bellezza di alcuni ambienti di stazione che, da Torino fino a Messina, conservano affreschi, sculture, manufatti e arredi originali che hanno segnato diverse epoche e stili del viaggiare. Prima tappa a Firenze Santa Maria Novella che, dalle 10 alle 18 di sabato 15 e domenica 16 febbraio, aprirà ai visitatori le porte della elegante Palazzina Reale. Durante l'apertura sarà possibile conoscere la storia del monumentale edificio grazie a guide che accompagneranno i partecipanti.

L'edificio era destinato a ospitare il sovrano e la sua corte durante le visite nel capoluogo toscano. La Palazzina Reale fu costruita tra il 1934 e il 1935. Fu inaugurata il 30 ottobre 1935 con il Re Vittorio Emanuele III.

Pregevole esempio di architettura razionalista italiana, spiega una nota, trova la sua parte più rappresentativa nell'enorme Salone delle Cerimonie, con pareti rivestite da lastre di marmo, pavimentazione con doghe in legno di noce e rovere, e illuminazione realizzata con il sapiente utilizzo di raffinati vetri di Murano. "Gli ampi spazi, i lussuosi arredi, i rivestimenti, i dipinti e le sculture che impreziosiscono gli ambienti - continua Fondazione Fs - contribuiscono a conferire alla struttura un aspetto maestoso e sontuoso, facendone un vero e proprio museo che ora la Fondazione Fs preserva e gestisce.

L'obiettivo è quello di mettere al servizio dei cittadini e del turismo luoghi che meritano di essere scoperti anche con attività culturali, eventi e mostre".

Il direttore generale della fondazione e amministratore delegato di Treni Turistici Italiani (Tti), Luigi Cantamessa, ha sottolineato che "dopo il recupero e la valorizzazione dei treni e delle linee ferroviarie storiche e turistiche, le Sale storiche rappresentano la nuova sfida della Fondazione Fs per rendere questi gioielli di arte e architettura parte di una esperienza capace di offrire un'occasione di arricchimento per lo spirito e l'intelletto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA