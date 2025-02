Furto rame su binari, mattinata di ritardi sulla Firenze-Arezzo

Nuovo furto di rame lungo i binari, questa volta tra le stazioni di Compiobbi e Pontassieve (Firenze), sulla linea Firenze-Arezzo e disagi per i pendolari.

Stamani circolazione rallentata dalle 5.30 fino alle 8.20, quando l'intervento delle squadre tecniche di Rfi ha ripristinato "la piena potenzialità dell'infrastruttura".

Trenitalia fa sapere che sono stati registrati rallentamenti fino a 25 minuti per 17 Regionali, 6 convogli sono stati limitati e due cancellati.

"Il furto dei cavi in rame non comporta rischi alla circolazione dei treni e per l'incolumità dei passeggeri - spiega Trenitalia -. In questi casi si attivano dei protocolli specifici che, in attesa dell'intervento delle squadre tecniche per il completo ripristino della funzionalità della linea, consentono ai treni di continuare a viaggiare in sicurezza, anche se rallentati".



