C-130 da Sigonella a Firenze per salvare bimbo di tre mesi

Si è appena concluso il trasporto sanitario d'urgenza, effettuato con un aereo C-130 dell'aeronautica militare, dall'aeroporto militare del 41/simo Stormo di Sigonella a quello civile di Firenze-Peretola, di un bambino di soli 3 mesi. Solo ieri, un altro volo-emergenza era stato effettuato dallo stesso aereo sulla tratta Bari-Roma per salvare un neonato. Il C-130, partito da Pisa intorno alle 12 e atterrato sull'aeroporto siciliano intorno alle 13:30 ha prontamente imbarcato il piccolo paziente, giunto in aeroporto in ambulanza e assistito in volo da un medico-pediatra, un infermiere e la sua mamma.

Ricoverato nell'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, il bambino aveva necessità di raggiungere il prima possibile l'ospedale pediatrico Meyer di Firenze per poter ricevere cure specifiche. Atterrati quindi su Firenze intorno alle ore 16, un'ambulanza, pronta sul posto in attesa del piccolo, ha caricato il bimbo e gli altri passeggeri, consentendo così di continuare la "corsa" verso l'ospedale toscano. Il C-130 invece ha fatto rientro a Pisa, alla 46/sima Brigata Aerea, dove l'aereo è di stanza e dove è tornato subito ad essere operativo La missione di oggi si aggiunge a quella effettuata ieri, sulla tratta Bari-Roma, per un bimbo di un solo giorno di vita, trasportato sempre con velivolo C-130.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA