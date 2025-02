Auto finisce in fossato pieno d'acqua, tre in ospedale

Tre persone in ospedale dopo un incidente stradale avvenuto a Peccioli (Pisa), lungo la Sp 26, nel pomeriggio: per cause in fase di accertamento, l'auto su cui viaggiavano è uscita fuori strada finendo in un fossato pieno di acqua. Sul posto, poco dopo le 15, i vigili del fuoco che hanno permesso a guidatore e passeggeri di uscire dall'abitacolo in sicurezza. Tre i feriti, uno è stato trasportato all'ospedale Cisanello di Pisa con elisoccorso Pegaso, le altre due al Lotti di Pontedera. Sul posto 118 e forze dell'ordine per i rilievi di loro competenza.



