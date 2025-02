Taekwondo: Alessio vince negli Emirati, il 'Fujairah Open' è suo

Con l'inizio del quadriennio che porterà ai Giochi di Los Angeles 2028, l'Italia del taekwondo inaugura il Fujairah Open 2025 con tre medaglie nella prima giornata di gare. A prendersi la scena negli Emirati Arabi è Simone Alessio, che conquista l'oro nei -87 kg al debutto nella nuova categoria, confermando il suo valore a livello internazionale.

Il bronzo olimpico di Parigi avanza senza difficoltà superando gli ottavi per abbandono dell'avversario e imponendosi nei quarti con una vittoria solida sul polacco Szymon Piatkowski. In semifinale affronta il primo dei due avversari iraniani, Mohammad Hossein Yazdani, chiudendo l'incontro con un netto 2 round a 0. In finale il 24enne livornese si trova di fronte l'altro iraniano Ali Ahmadi, in un match combattuto che si risolve al terzo round. Dopo un confronto equilibrato, l'azzurro riesce a trovare gli spazi giusti per colpire e chiudere l'incontro in rimonta 2 round a 1, conquistando la medaglia d'oro.

"Sono contento di aver iniziato così questo nuovo percorso, soprattutto perché mia madre mi ha fatto notare che oggi sono esattamente sei mesi dalla medaglia olimpica - le parole di Alessio -. Dopo un periodo di pausa post-Giochi, questo è stato un primo banco di prova nella nuova categoria. Sono soddisfatto del risultato e di come ho gestito le difficoltà, ma so di poter fare meglio. Da qui al Mondiale di ottobre, che è il vero obiettivo, c'è ancora tanto su cui lavorare".

A completare il podio italiano arrivano le medaglie di bronzo di Dennis Baretta nei -63 kg e Mattia Molin nei +87 kg.

Domani la squadra azzurra tornerà in gara con le categorie femminili, con sei atlete pronte a scendere sul quadrato.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA