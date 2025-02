Esplosione in un'abitazione nell'Aretino, grave 67enne

Un'esplosione, dovuta forse a una fuga di gas, ha fortemente danneggiato un'abitazione a Soci, frazione del comune di Bibbiena (Arezzo), ferito in modo grave un uomo di 67 anni che si trovava all'interno. L'allarme è scattato alle 11.52 circa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Bibbiena, carabinieri e sanitari dell'emergenza urgenza.

Il 67enne, nell'esplosione, avrebbe riportato varie ustioni sul corpo: per lui è stato disposto il trasferimento al pronto soccorso dell'ospedale Cisanello di Pisa a bordo dell'elisoccorso Pegaso 1, in codice 3. Sul posto presenti anche ambulanza infermieristica di Bibbiena e di Stia. Sono in corso indagini per capire la dinamica dell'incidente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA