Donna accoltellata, stabile compagno, sempre in rianimazione

Sono stabili le condizioni di Lorenzo Innocenti, 37 anni, che ieri mattina ha ucciso la compagna, Eleonora Guidi, 34 anni, nella casa in via Pavese a Rufina, comune in provincia di Firenze, dove la coppia viveva col piccolo figlio di un anno e mezzo, e poi ha tentato il suicidio. La prognosi è sempre riservata e l'uomo è in coma farmacologico, sedato per i numerosi traumi riportati dopo essersi lanciato dal secondo piano dello stabile: è ricoverato in rianimazione al policlinico di Careggi dove ieri ha subito anche un intervento alla testa e un'operazione maxillo-facciale.

Non è escluso, secondo quanto si apprende, che debba affrontare altri interventi.

Per domani è previsto che la pm Ornella Galeotti, che coordina le indagini dei carabinieri della compagnia di Pontassieve e del reparto operativo di Firenze, dia l'incarico per l'autopsia. Disposti poi una serie di altri accertamenti nel tentativo di capire cosa possa aver scatenato la furia omicida del 37enne ieri mattina prima delle 7, nella casa di via Pavese dove, dopo la tragedia, qualcuno ha lasciato fiori all'ingresso sulla strada.



