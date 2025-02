Rassegna di fiabe in provincia Pisa, Daniele Pennac tra ospiti

Una settimana di spettacoli, laboratori teatrali, conversazioni, incontri, presentazioni di libri per l'infanzia che si svolgeranno a Casciana Terme-Lari, Pontedera, Ponsacco e Calcinaia, in provincia di Pisa, e che si concluderà il 15 febbraio al Teatro Odeon di Ponsacco con un 'ecoincontro' con lo scrittore Daniel Pennac. E' il programma di Ecofor Fiabe, il cartellone organizzato da Ecofor service, azienda specializzata nel trattamento e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con la direzione artistica dello scrittore e drammaturgo Francesco Niccolini.

Primo appuntamento il 14 febbraio al Teatro Verdi di Casciana Terme, con lo spettacolo per bambini 'Storia d'amore e alberi', con Simona Gambaro, che coinvolgerà i piccoli spettatori in un e laboratorio teatral-artistico.

"Il programma della rassegna - osserva Antonio Pasquinucci, presidente di Ecofor service - è rivolto in primo luogo alle giovani generazioni ma ci auguriamo che anche le loro famiglie e tutti i cittadini interessati partecipino agli eventi in programma, a ingresso gratuito". "Siamo orgogliosi - aggiunge l'assessore alla cultura di Casciana, Alessandra Dal Canto - di aprile le porte del Verdi per le prime due iniziative di Ecofor Fiabe, con la direzione artistica del nostro concittadino Francesco Niccolini. 'Storia d'amore e alberi' è stato il suo primo spettacolo, realizzato insieme a Luigi D'Elia, che in dieci anni di tournée ha collezionato centinaia di repliche in tutta Italia, provocando un fenomeno di mini forestazione diffusa grazie all'impegno di migliaia di piccoli spettatori coinvolti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA