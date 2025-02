Fiamme in villetta, proprietario in ospedale per accertamenti

Incendio stamani in una villetta a Bucine (Arezzo): il proprietario, unico abitante, è stato trasportato all'ospedale per accertamenti avendo respirato fumo. L'appartamento è stato reso momentaneamente inagibile.

Il rogo si è sviluppato intorno alle 6 per cause da accertare in una villetta unifamiliare su due piani: le fiamme hanno interessato completamente le stanze del piano superiore . I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno spento l'incendio ormai generalizzato al momento dell'arrivo e messo in sicurezza l'area.



