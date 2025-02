Donna trovata morta nel Fiorentino, grave il compagno

Una donna è stata trovata morta accoltellata nella sua abitazione a Rufina, in provincia di Firenze, mentre il convivente è ricoverato in ospedale a Careggi in prognosi riservata dpo essersi buttato dalla finestra dello stabile: secondo una prima ipotesi si tratterebbe di un caso di omicidio-tentato suicidio. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri, sul posto si è recata la pm Ornella Galeotti. In base a quanto spiegato dall'Arma, i militari sono intervenuti su richiesta del 118. La coppia, italiana, 34 anni lei, 37 lui, ha un bambino di 2 anni.

