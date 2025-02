Carnevale Viareggio al via sotto la pioggia con Cristina D'Avena

Rinviato a domani, 10 febbraio, nel pomeriggio alle 15.00, il primo corso mascherato di Viareggio per via dell'allerta meteo diramata dalla protezione civile, ma nonostante il maltempo la Burlamacca issata sul pennone ha dato il via ufficiale all'edizione 2025 del Carnevale di Viareggio, dedicata alla pace. Prima però, nonostante la pioggia, tanta gente ad ascoltare il concerto in piazza Mazzini di Cristina D'Avena, a ingresso libero. Poi la cerimonia dell'alzabandiera e la Burlamacca è salita sul pennone. "Possiamo dire 'Carnevale bagnato, Carnevale fortunato', anche perché a scaldare Viareggio ci pensa il clima di festa che già si respira, con le tante persone accorse in piazza Mazzini nonostante la pioggia e l'attesa per i carri e il corso mascherato di domani", ha sottolineato il presidente della Toscana Eugenio Giani, presente all'inaugurazione dove ha sottolineato l'importanza di una manifestazione dedicata alla pace, "in questo mondo dilaniato dai conflitti ce n'è tanto bisogno", ringraziando la sensibilità di Marialina Marcucci.

È spettato poi alle maschere rionali portare al pennone la Burlamacca, il vessillo del Carnevale, insieme alla bandiera della pace per l'atteso momento dell'alzabandiera, sugli squilli del maestro Michele Orselli. Presenti alla cerimonia anche il prefetto di Lucca, Giuseppa Scaduto, il presidente della Provincia di Lucca Marcello Pierucci, l'arcivescovo di Lucca, Paolo Giulietti, il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro e la presidente della Fondazione Carnevale, Maria Lina Marcucci.

Domani alle 15 il primo corso mascherato: a sfilare sui viali a mare saranno 29 opere allegoriche realizzate dalle mani dei maestri del Carnevale, nove carri di prima categoria, i cosiddetti 'giganti di cartapesta', e quattro di seconda, oltre a otto mascherate di gruppo e otto maschere isolate. Ad accompagnarli centinaia di figuranti, con i costumi e le coreografie. Al termine lo spettacolo pirotecnico inaugurale.

Per il corso di domani restano validi anche i biglietti acquistati per oggi. Sarà presente anche il Forum per la pace Versilia e interverrà don Luigi Sonnenfeld il prete della chiesina dei pescatori di Viareggio.



