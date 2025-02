Scoperta una bisca a Pisa, denunce e sequestri

Una bisca, con "un significativo flusso di avventori, alcuni dei quali gravati" da segnalazioni specifiche scoperta indagando su un'associazione sportiva dedita all'organizzazione di tornei di poker. Lo rende noto la Guardia di finanza i cui accertamenti hanno portato a un blitz in un immobile a Pisa dove, si spiega in un comunicato, sono state sorprese "26 persone tra i 20 e i 72 anni che giocavano a poker americano" con "modalità illecite".

I militari hanno sequestrato "900 euro in contanti, frutto delle puntate, e le innumerevoli fiches utilizzate in sostituzione del denaro". Apposti i sigilli anche all'immobile, "composto da 5 locali allestiti specificatamente per lo svolgimento dei giochi". Denunciati gli organizzatori del gioco e i croupier per il reato di esercizio di giochi d'azzardo.

Le fiamme gialle hanno individuato la presunta bisca, si spiega sempre nella nota, monitorando le piattaforme social sulle quali l'associazione pubblicizzava "tornei di poker con la variante americana Texas Hold'em che prevede la possibilità, illecita, per i giocatori che hanno esaurito le fiches acquisite all'inizio del gioco, di rientrare nel torneo a gara in corsa con ulteriore esborso di denaro. Tale facoltà - si specifica -, oltre a incidere sul fattore dell'incertezza, determina la prevalenza dell'alea sulle abilità dei giocatori e il fine di lucro, elementi essenziali per la configurazione del reato di gioco d'azzardo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA