Sciopero 14 febbraio,a Firenze possibili disagi bus At e tramvia

Il 14 febbraio i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano di Firenze a causa di uno sciopero aziendale di 24 ore proclamato da Cobas lavoro privato che coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Possibili disagi anche per la tramvia fiorentina.

Il servizio dei bus, spiega At, sarà garantito in due fasce: dalle 4:15 alle 8:14 e dalle 12:30 alle 14:29. La regolarità del servizio fuori dalle fasce di garanzia, nonché la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo sciopero: "La percentuale all'ultimo sciopero di 24 ore proclamato da Cobas lavoro privato il 12 luglio 2022, fu del 18,49%". Per la tramvia le fasce garantite di servizio sono dalle 6:30 alle 9:30 e dalle 17:00 alle 20:00. Per la tramvia La percentuale di adesione all'ultimo sciopero di 24 ore dei Cobas lavoro privato è stata del 53%.

Dai turni troppo lunghi alle indennità e alle condizioni di lavoro in relazione agli aspetti di sicurezza tra le motivazione dello sciopero.



