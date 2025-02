Pioggia e temporali, codice giallo in Toscana

La sala operativa della Protezione civile della Toscana ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico sull'area centro-occidentale e sull'Arcipelago dalle 12 di domani sabato 8 febbraio fino alla mezzanotte, attiva già da questa sera sulla costa meridionale. Lo spiega il governatore toscano Eugenio Giani sui social. Domani, aggiunge, previste "piogge e rovesci in estensione dalla costa verso l'interno. Possibili temporali, in particolare nella seconda parte della giornata su Arcipelago e costa".

Secondo quanto poi si legge in una nota del Comune di Livorno, il codice giallo è stato emesso "su buona parte del territorio occidentale della Toscana" per "rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore. Per Livorno e Gorgona il codice giallo sarà in vigore domani dalle ore 12 fino a mezzanotte.

Sono previste piogge e rovesci con cumulati medi significativi, forti raffiche di vento da est sud-est, mari molto mossi".





