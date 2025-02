Carnevale Viareggio, allerta meteo fa slittare primo corso

A causa del codice giallo per maltempo emesso per domani dalla Protezione civile regionale slitta di un giorno il corso mascherato di apertura del Carnevale di Viareggio. Ne dà notizia la stessa Fondazione spiegando che i carri allegorici sfileranno domenica 9 febbraio a partire dalle 15. Al termine del corso si svolgerà lo spettacolo pirotecnico inaugurale.

Confermato invece domani, alle 15, il concerto di Cristina D'Avena in piazza Mazzini a ingresso libero.

Al termine è prevista la cerimonia dell'alzabandiera e la Burlamacca salirà sul pennone per inaugurare l'edizione 2025 del Carnevale. La Fondazione spiega che i biglietti acquistati per il corso mascherato di domani sono validi anche per la sfilata di domenica.



