Beko: in 250 al corteo protesta Siena, anche il sindaco

Duecentocinquanta persone in corteo in centro a Siena nel nuovo corteo organizzato da Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil per protestare contro la scelta di Beko Europe di cessare la produzione nello stabilimento della città dove sono occupati 299 lavoratori. La mobilitazione è partita da piazza Salimbeni per concludersi con un comizio davanti alla prefettura in piazza del Duomo, con i lavoratori seduti sulla scalinata della cattedrale. Presenti anche il sindaco di Siena, Nicoletta Fabio e la parlamentare del Pd Laura Boldrini. In corteo anche i segretari generali Cgil-Cisl-Uil Toscana Rossano Rossi, Silvia Russo e Paolo Fantappiè ed i segretari delle sigle locali di categoria.

I lavoratori stanno manifestando indossando le pettorine 'Beko in lotta' e '299 motivi per resistere'. Alla testa del corteo lo striscione con scritto 'Rsu Beko Europe Siena in lotta'.



