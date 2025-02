A Firenze gli scatti di Marcello Fara raccontano mare Sardegna

Il mare della Sardegna protagonista a Firenze, a Villa Bardini. Inaugurata la mostra fotografica Forme della natura di Marcello Fara, che racconta il viaggio "degli occhi e del sentimento" nella sua terra natale. Dall'arrivo in nave al litorale, dove l'isola si materializza in mezzo al mare fra la nebbia alle geometrie del paesaggio marino naturale che cerca un equilibrio con l'intervento umano su di esso.

Sono 28 le stampe affidate al procedimento di stampa Fine art Museum, adottato per tradurre con elevata qualità le luci, i colori e le forme della natura intercettate dall'obiettivo. "Il lavoro del fotografo inizia quando tornando, dopo una lunga assenza, nella sua terra in nave comincia a intravedere l'isola.

Scatti di un sogno che si materializza con atmosfere liquide ed evanescenti. La volontà è quella di raccontare l'arco di una giornata che dall'alba arriva al tramonto", viene spiegato in una nota. La mostra resterà aperta fino al 7 marzo, dal martedì alla domenica.

"Siamo lieti - afferma Jacopo Speranza, presidente di Fondazione Parchi monumentali Bardini e Peyron - di ospitare una nuova esposizione in quella che è ormai considerata una affermata 'casa della fotografia' aperta alle proposte più stimolanti. Le immagini di Marcello Fara sono una nuova tappa di un percorso che vuole valorizzare i maestri di ieri e di oggi, ospitando gli scatti di un autore raffinato e poliedrico, capace di raccontarci una Sardegna dalla struggente e talvolta inedita bellezza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA