Regista Na Hong-jin ospite del Florence Korea Film Fest

Il regista Na Hong-jin, capofila del genere del "noir coreano" attraverso il suo stile visivo audace e originale, sarà uno degli ospiti della 23ma edizione del Florence Korea Film Fest, in programma a Firenze dal 20 al 29 marzo, con un omaggio cinematografico dei suoi film, il primo organizzato in Italia. Il regista incontrerà il pubblico in occasione della proiezione dei suoi film e terrà una masterclass mercoledì 26 marzo al cinema La Compagnia.

I film di Na Hong-jin, classe 1974, si spiega in una nota, sono profondamente radicati nella cultura coreana e hanno ottenuto numerosi riconoscimenti anche internazionali. Il festival presenta il suo film d'esordio "The Chaser", un thriller del 2008 proiettato per la prima volta a Cannes e insignito successivamente di diversi premi, tra cui quello per la miglior regia ai Grand Bell Awards. E poi "The Yellow Sea" (2010) e "The Wailing" del 2016. ll regista attualmente sta lavorando a "Hope" (2025) in fase di post-produzione, un film thriller molto atteso con un cast stellare: Hwang Jung-min, Zo In-sung, Hoyeon, Alicia Vikander e Michael Fassbender. Il regista si aggiunge agli ospiti annunciati dal festival, come l'attore Hwang Jung-min. Per dieci giorni il festival proporrà al pubblico una selezione di film sudcoreani che spazia dalle sezioni storiche come Orizzonti Coreani, con i migliori film in patria del 2024; una vetrina del cinema indipendente con la sezione Korean Cinema Today; la selezione di cortometraggi in Corto, Corti! e Webtoon, sui fumetti digitali. Oltre alle proiezioni, il programma prevede masterclass, incontri con gli autori e momenti di approfondimento culturale. Durante il festival saranno presenti, tra gli altri, Lee Jong-pil, regista del film di apertura "Escape"; Choo Chang-min, regista di "Land of Happiness"; Kim Jong-kwan, di "The Killers"; Chung Sun-young, la regista del film di chiusura "A Girl with Closed Eyes".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA