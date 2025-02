Ornellaia, Pascale Marthine Tayou firma la Vendemmia d'Artista

"La Determinazione" è il carattere che è stato scelto per descrivere l'annata 2022 di Ornellaia, Bolgheri Rosso superiore Doc, in commercio dall'1 aprile. Per interpretare questa annata nell'ambito del progetto Vendemmia d'Artista, quest'anno alla sua 17ma edizione, è stato chiamato Pascale Marthine Tayou, artista camerunense di fama internazionale.

La sua visione per Ornellaia 2022 "La Determinazione" prende la forma, nell'etichetta da 0,75 lt, di cerchi concentrici, composti da una serie di segni di diversi colori. Questi elementi rappresentano l'energia scaturita dall'unione di molteplici componenti quando si fondono in un insieme armonico.

L'annata 2022 ha visto sia la squadra tecnica della cantina sia le viti confrontarsi con un anno dai rilevanti contrasti climatici. Ne è nato un vino rappresentazione della resilienza, ricco di sfumature e contemporaneamente espressione piena dello stile della cantina. Il 2022 si è rivelato il più secco degli ultimi quattro anni da febbraio a giugno, nonché uno dei più caldi tra maggio e settembre. Le piogge sono arrivate più tardi, ad agosto e settembre, aspetto che è stato determinante per questa annata caratterizzata da due estremi. Le condizioni di siccità hanno portato a una crescita più lenta, con un risultato di bassa resa e grappoli più piccoli e concentrati, mentre le precipitazioni, verso la fine del ciclo vegetativo, hanno riportato i vigneti nel corretto equilibrio. "Questa annata è contraddistinta dalla giusta concentrazione e da un carattere deciso - commenta Marco Balsimelli, direttore tecnico di Ornellaia -. Si percepiscono tutti gli influssi positivi del sole insieme a una freschezza convincente. Questo andamento climatico è stato interpretato al meglio dal Petit Verdot che, infatti, quest'anno è presente nel blend in percentuale lievemente maggiore. Ornellaia 2022, dall'espressione diritta, dimostra ancora una volta, vivacità ed eleganza caratteristiche del terroir che abbiamo qui a Ornellaia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA