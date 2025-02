Lamma, 2024 anno più caldo in Toscana, anche +20% pioggia

Il 2024 è stato l'anno più caldo anche in Toscana dove si è registrata un'anomalia di +1.35 gradi rispetto al trentennio 1991-2020 e di + 2.3 gradi se si confronta con le medie del periodo 1961-1990. E il 2025 sembra cominciare in continuità: gennaio 2025 è tra i più caldi degli ultimi 70 anni con una temperatura che è stata 2.4 gradi sopra la media. E' quanto emerso dal rapporto sull'andamento del clima in Toscana nel 2024 curato dal Consorzio Lamma dal quale si ricava anche che l'anno scorso le piogge sono state più abbondanti del normale, con un surplus del 20% a livello annuale.

Le precipitazioni, in particolare, si sono concentrate soprattutto in 6-7 mesi, (gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre), mentre è piovuto molto meno del normale a luglio, agosto, novembre e dicembre. Il mese in cui è piovuto molto più della media è stato febbraio, il doppio rispetto al normale. Anche settembre è stato eccezionalmente piovoso, il quinto più piovoso dal 1955.

"Purtroppo noi climatologi sembriamo ormai un disco rotto che annuncia ogni anno un nuovo record - ha detto Bernardo Gozzini, direttore del Consorzio Lamma, in occasione della presentazione del rapporto -. Così anche il 2024 non smentisce questa consuetudine confermando non solo il costante incremento delle temperature ma anche una sempre più evidente accelerazione". "Il resoconto del 2024 evidenzia un aumento della piovosità del 20% rispetto all'anno precedente - ha sottolineato il governatore Eugenio Giani che ha partecipato alla presentazione del rapporto - e un incremento della temperatura media di 1,35°C rispetto al trentennio 1991-2020. Questi dati confermano il continuo surriscaldamento globale, con effetti tangibili anche in Toscana. Fenomeni estremi come le bombe d'acqua hanno reso necessario un rafforzamento delle misure di difesa del suolo".





