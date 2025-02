Per Alejo Pérez debutto al Teatro del Maggio musicale

Concerto diretto dal maestro Alejo Pérez al Teatro del Maggio musicale di Firenze il 7 febbraio.

Perez è al suo debutto alla guida dell'Orchestra del Maggio. In cartellone la Sinfonia n. 2 in mi minore op. 27 di Sergej Rachmaninov a cui seguono El sombrero de tres picos (Suite n. 1 e n. 2) di Manuel De Falla e il celebre Boléro di Maurice Ravel.

Alejo Pérez è stato direttore musicale del Teatro Argentino de La Plata dal 2009 al 2012; è stato inoltre uno dei direttori principali del Teatro Real di Madrid e ospite di numerose orchestre di fama internazionale come l'Orchestre Philharmonique de Radio France, la Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, la Seoul Philharmonic Orchestra, la Deutsches Symphonie-Orchester di Berlino, la Deutsche Kammerphilharmonie di Brema e l'Ensemble Intercontemporain. Ha rapporti di lavoro di lunga data con l'Opera di Stoccarda; l'Opéra de Lyon e il Teatro dell'Opera di Roma). Più recentemente i suoi impegni lo hanno portato alla Lyric Opera di Chicago, al Festival di Salisburgo, alla Wiener Staatsoper e al Teatro Colón di Buenos Aires.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA