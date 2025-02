Altri due incidenti sul lavoro in Toscana, gravi due operai

Due incidenti sul lavoro si sono verificati oggi in Toscana: nel pomeriggio ad Agliana (Pistoia) un 58enne italiano è rimasto ferito mentre stava lavorando a una cabina elettrica: per cause ancora in corso di accertamento c'è stata una esplosione e il tecnico ha riportato ustioni per le quali è stato trasferito con l'elisoccorso al Centro grandi ustioni a Pisa. Nel Pratese invece stamani, a Cantagallo, un operaio 32enne è caduto dal tetto di un capannone di un'azienda, da un'altezza di alcuni metri: è stato portato con l'elisoccorso all'ospedale fiorentino di Careggi.

