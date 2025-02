Danzainfiera cresce, attesi 7.500 ballerini, oltre 270 eventi

Continua a crescere la manifestazione Danzainfiera, organizzata da Pitti Immagine a Firenze dal 21 al 23 febbraio. La 19/a edizione, presentata il 5 febbraio, racconta di un evento che raccoglie celebrità del settore e un gran numero di professionisti: arriveranno in città circa 7.500 ballerini, saranno organizzati più di 270 eventi tra lezioni, audizioni e stage. Inoltre sono previsti oltre 16.000 posti in aula per seguire lezioni, workshop, master. Numeri mossi dalle 60 scuole presenti al salone in area formazione e spettacolo, di cui 7 internazionali. Ma oltre alle scuole in mostra ci saranno anche 80 marchi di moda (57% internazionali), presentati con un allestimento completamente rinnovato. La fiera, è stato spiegato da Raffaello Napoleone, ad di Pitti Immagine, è cresciuta negli anni "per qualità e quantità e si avvicina nuovamente ai numeri e alla densità di programma che caratterizzava l'epoca pre Covid".

Ricco il programma di eventi, soprattutto di audizioni, tra cui va segnalata quella dell'accademia Sistina con il coreografo inglese Billy Mitchell per i musical 'Matilda', 'Cats', 'Billy Elliot' e un laboratorio su 'West Side Story'. Ci sarà anche il coreografo Matteo Addino con le audizioni per Ballando On the road, il nuovo programma Rai. Per la prima volta alla fiera ci sarà anche l'ArtVillage, il campus artistico diretto da Luciano Cannito (coreografo e attualmente anche direttore di due teatri di Torino, il Gioiello e l'Alfieri). Da segnalare la nuova area per le discipline aeree e acrobatiche e la prima edizione di 'Calimala', un progetto multidisciplinare tra danza e videoarte promosso da Fondazione Pitti Discovery, in collaborazione con Nutida Festival e Musicus Concentus. Tante le celebrità attese per il gran gala di domenica, tra cui Sergio Bernal, che si cimenterà in 'The Swan' e 'Obertura' e Maia Makhateli, ballerina georgiana che si esibirà con il coreano Young Gyu Choiin. Ci sarà poi un assolo di tap dance di Tommaso Maria Parazzoli, e una performance hip hop con la compagnia Descendants.



