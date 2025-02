Tennis: Paolini, voglio continuare a giocare con gioia

"L'obiettivo è quello di continuare a giocare con gioia come ho fatto fino adesso". Sono le parole pronunciate dalla tennista azzurra Jasmine Paolini arrivata al Circolo dei Forestieri nella sua Bagni di Lucca (Lucca) in attesa di ricevere il Pegaso d'oro della Regione Toscana. Paolini è stata accolta da un bagno di folla dopo aver partecipato a un incontro con i ragazzi delle scuole.

La campionessa, reduce da una stagione di successi culminata con la vittoria dell'oro olimpico in doppio con Sara Errani alle Olimpiadi di Parigi, ha espresso grande emozione per il ritorno nei luoghi delle sue origini in particolare per l'incontro con i ragazzi delle scuole dove ha studiato e ai quali ha mostrato la prima maglia della Nazionale che ha indossato in Billie Jean King Cup. "Quest'anno siamo riusciti a vincerla" ha detto. Carico di emozione il messaggio trasmesso dalla Paolini ai ragazzi: "Non permettete mai a nessuno di dirvi che cosa dovete fare. Se uno ha un sogno ci deve credere". Un intero paese in festa ha accolto il ritorno a casa della campionessa con la chiusura al traffico durante il breve tragitto in auto della tennista dalle scuole all'ingresso di piazza Varraud. I negozianti hanno affisso palloncini tricolori alle porte delle attività in viale Umberto I per rendere ancora più colorata la giornata di festa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA