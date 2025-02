Nave incagliata, al via il sopralluogo a bordo

Sono cominciate questa mattina le prime operazioni di controllo a bordo della Guang Rong incagliata al pontile di Marina di Massa (Massa Carrara) lo scorso 28 gennaio.

Dopo le procedure di messa in sicurezza dell'area con l'utilizzo di panne assorbenti sulla superficie dell'acqua, effettuate nei giorni scorsi per contenere un'eventuale perdita di combustibile che al momento non risulta esserci, è iniziato adesso il primo vero sopralluogo a bordo.

Sul posto per il sopralluogo sono presenti il gruppo dei sommozzatori della Stmp di Piombino e il personale tecnico della ditta Neri di Livorno. Il controllo di oggi, facilitato anche dalle ottime condizioni meteo e dal mare calmo, è incentrato sulla verifica del fianco emerso dell'imbarcazione e valutare di conseguenza la situazione delle casse dei due serbatoi, posizionati a poppa della Guang Rong e contenenti poco più di 100 tonnellate di gasolio.

Sono iniziate le operazioni preparatorie per raggiungere i serbatoi di carburante della nave cargo Guang Rong incagliata al pontile di Marina di Massa. Lo conferma il sindaco di Massa, Francesco Persiani, presente poco fa per un sopralluogo nell'area dell'impatto. "Le situazioni per fortuna vanno nella direzione giusta - ha spiegato il sindaco Persiani - e ci sono elementi molto positivi, come ad esempio che la nave non ha falle all'interno".

E' stato raggiunto oggi il serbatoio principale e pare che già dall'imboccatura principale si possa aspirare il gasolio.

Sul pontile sono già pronte le tubazioni e i mezzi a disposizione. "Si tratterà di capire la tempistica - ha aggiunto Persiani - ma ci auguriamo che già domani si possa operare in questa direzione. Sarebbe già un primo punto molto importante perché metterebbe in salvaguardia il territorio. Sono aggiornamenti che ci confortano".

Gli accertamenti tecnici sulla nave sono in corso. Sono state fatte ispezioni sopra e sotto il pontile. Sarà fatta a breve una relazione dettagliata dall'ingegnere strutturista incaricato. "Stiamo aspettando l'autorizzazione per effettuare delle prove di carico del pontile stesso - ha sottolineato il sindaco - perché farebbe comodo per le operazioni di aspirazione del carburante. Si farà tutto nel più breve tempo possibile".



