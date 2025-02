Il ritorno del soldato, nuovo spettacolo a Scandicci

Venerdì 7 febbraio al Teatro Aurora di Scandicci (Firenze) va in scena Il ritorno del soldato di Saverio Strati e Vincenzo Ziccarelli, con adattamento, scene e regia di Giancarlo Cauteruccio. Lo spettacolo viene riproposto in una nuova edizione per il centenario dalla nascita di Saverio Strati e per la celebrazione nella città di adozione, Scandicci, dello scrittore calabrese scomparso nel 2014.

Pubblicato in prima stesura negli anni '80 sulla Gazzetta del Mezzogiorno di Bari, Il ritorno del soldato stimola Saverio Strati e il suo amico drammaturgo Vincenzo Ziccarelli a creare una drammaturgia, seppure apparentemente semplice, in grado di portare alla luce criticità, contraddizioni ed emergenze della contemporaneità, sollevando interrogativi universali.

La guerra innanzitutto, che ancora oggi deflagra, insinuandosi nell'immaginario comune. Nell'opera, Strati decide di parlare della guerra, così come ha fatto per la fame, la povertà, il dolore, raccontandola attraverso una semplice famiglia del sud.

Amore, onore, attesa, dolore, vergogna. Tutto ruota intorno alla figura della madre, che regge il sistema familiare meridionale.

L'intrecciarsi e il confliggere del dedalo di sentimenti dei quattro protagonisti fa ruotare l'intera struttura del testo intorno alla problematica dell'attesa.

De Il ritorno del soldato era già andato in scena al Teatro Studio di Scandicci nel 2009 un primo studio, sempre firmato da Cauteruccio. La nuova edizione è una produzione della compagnia Il teatro del Carro di Badolato (Catanzaro), in scena Laura Marchianò, Stefania De Cola, Salvatore Alfano e Francesco Gallelli, musiche originali di Vincenzo Maria Campolongo e Marco Carbone. Lo spettacolo si avvale della collaborazione artistica e voce off di Anna Maria De Luca la scenografia video e le elaborazioni digitali sono di Nino Cannatà. Dopo il debutto in Toscana, Il ritorno del soldato sarà programmato in Calabria dove la prima regionale si terrà il 26 marzo al Teatro Rendano a Cosenza per poi replicare al Teatro Cilea a Reggio Calabria, al Teatro Politeama a Catanzaro, al Nuovo teatro di Crotone e al Teatro Gentile di Cittanova.



