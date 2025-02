Furto in casa, ferma la fuga dei ladri con un trattore

Dopo aver subito un furto in casa, è riuscito a fermare la fuga di una delle autrici bloccando la strada con un trattore, consentendo ai carabinieri della compagnia di Bibbiena (Arezzo) di arrestarla. Poco dopo i militari hanno anche rintracciato il complice, scappato a bordo di un autobus. E' accaduto sabato sera a Montemignaio.

Secondo quanto ricostruito, il proprietario dell'abitazione ha notato una donna davanti all'abitazione a fare da palo, insieme a un cane di grossa taglia e poi un uomo uscire dalla casa con alcuni oggetti, diretto verso il bosco. La vittima ha immediatamente chiamato il numero di emergenza 112 e, mentre la donna cercava di allontanarsi a bordo di un'auto, è riuscito a fermarla con un trattore, in attesa dell'arrivo dei carabinieri.

Il complice è scappato a piedi, ma è stato individuato dai militari nei pressi del valico della Consuma a bordo di un autobus diretto a Firenze. L'uomo, per evitare l'arresto, ha colpito con calci e pugni un carabiniere, costretto a ricorrere alle cure mediche.

Nel corso della perquisizione all'interno dell'auto, i carabinieri hanno trovato numerosi attrezzi da scasso, mentre la refurtiva è stata recuperata nella boscaglia. Per i due arrestati, entrambi della provincia di Firenze, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e domiciliari.



