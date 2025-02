Accompagnava pusher a spacciare, oss denunciata a Pisa

Operatrice sociosanitaria di professione, faceva da autista, durante l'orario di lavoro, accompagnando alcuni pusher a spacciare sostanze stupefacenti.

Lo ha scoperto la squadra mobile di Pisa che ha denunciato una donna di 42 anni per truffa e spaccio, notificandole su disposizione del gip anche la misura cautelare dell'obbligo di dimora con conseguente divieto di allontanarsi dal domicilio in determinate fasce orarie.

Le indagini sono scattate lo scorso aprile quando gli agenti della sezione narcotici hanno constatato che un pusher straniero pregiudicato veniva spesso trasportato in auto dalla donna. I successivi accertamenti, spiega una nota della questura, "hanno accertato che l'operatrice sociosanitaria dipendente di una struttura pubblica pisana era spesso in auto, in compagnia di pregiudicati per spaccio durante l'orario di servizio: in particolare, dopo una serie di servizi di appostamento, la polizia ha accertato che la donna svolgeva una sorta di servizio taxi per accompagnare e andare a riprendere gli spacciatori nelle zone boschive di Avane e Filettole, ai confini con la provincia di Lucca, abituali ritrovo di spacciatori e clienti".

L'indagine protrattasi anche nei mesi seguenti ha portato all'arresto in flagranza di tre persone al sequestro complessivamente di 427 grammi di eroina. A conclusione dell'attività investigativa la polizia ha denunciato altre 7 persone per detenzione e spaccio di droga.



