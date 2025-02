Ternana-Arezzo, biglietti vietati ai tifosi aretini

Vietata la vendita di biglietti ai tifosi residenti nella provincia di Arezzo, per la partita Ternana-Arezzo, valevole quale gara di ritorno del Campionato di calcio di serie C 2024/2025, in programma lunedì 10 febbraio 2025 allo Stadio Libero Liberati di Terni.

Il provvedimento è stato emesso dal prefetto di Terni, Antonietta Orlando, per prevenire possibili ripercussioni sulla sicurezza e sull'ordine pubblico, alla luce delle valutazioni espresse dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive con determina n. 4 del 29 gennaio scorso.

La decisione, assunta anche sulla base del parere espresso dal questore di Terni - spiega la Prefettura - deriva dell'annosa rivalità che contrappone le due tifoserie degenerata, durante la gara di andata del corrente campionato, in comportamenti violenti ad opera di entrambe le compagini.



