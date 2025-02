Sciame sismico, sindaca Siena 'non emerse criticità per scuole'

"Dai sopralluoghi effettuati è emersa l'assenza di criticità e di danni negli immobili che ospitano le scuole nel territorio del comune di Siena, lo sciame sismico avvertito anche a Siena non ha, inoltre, fatto registrare alcuna problematica a cose e persone e non ci sono arrivate particolari segnalazioni". Lo spiega, in una nota, la sindaca di Siena Nicoletta Fabio all'indomani dello sciame sismico che ha interessato la città e per il quale aveva disposto la chiusura delle scuole per la giornata odierna.

"Ci auguriamo che fin dalle prossime ore tutto possa tornare alla normalità - prosegue Fabio -. La sospensione dell'attività didattica, che speriamo possa riprendere regolarmente da domani, si è resa necessaria per permettere ai tecnici l'effettuazione delle opportune verifiche sulle strutture, come crediamo sia opportuno dopo un evento sismico che per fortuna è stato di entità limitata, pur creando legittimi timori nella popolazione; capiamo i disagi che questa mattina sono stati affrontati dalle famiglie per la mancanza dell'attività, ma al primo posto dobbiamo sempre mettere la sicurezza degli alunni. Ringrazio i tecnici comunali e il personale scolastico che questa mattina hanno effettuato tutti i sopralluoghi del caso".

Anche l'Asl Toscana Sud Est comunica che sono terminati i sopralluoghi presso le proprie strutture interessate dal sisma di ieri sera, con epicentro Monteroni d'Arbia e che "i tecnici non hanno rilevato danni, pertanto le attività sono garantite con regolarità".

Lo sciame sismico nel Senese in seguito al terremoto di 3.1 avvenuto ieri pomeriggio a sud est di Siena, con epicentro Monteroni d'Arbia, è proseguito nella notte. Dalle 22 si sono verificate altre 6 scosse, le più forti di 2.2 alle 23:18 e di 2.0 alle 4:20, l'ultima finora registrata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA