La protesta degli agricoltori toscani che da giorni scendono in piazza con i trattori contro le politiche agricole della Unione europea, è arrivata anche al porto di Livorno. Questa mattina il corteo con la sfilata di mezzi con bandiere e cartelli, 'Senza agricoltori niente cibo, niente futuro', è transitata in zona portuale in via Salvatore Orlando dove, all'ingresso di uno dei varchi, si è svolto un presidio di protesta.



