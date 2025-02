Principio di incendio su Freccia Argento, nessun ferito

FIRENZE, 03 FEB - Principio di incendio sulla carrozza di un Freccia Argento in transito da Genova a Roma che è stato fermato alla stazione di Lastra a Signa (Firenze), sulla linea Firenze Empoli, via Lastra a Signa.

I vigili del fuoco intervenuti, alle 8:10, spiegano che non ci sono persone rimaste intossicate o coinvolte.

Il macchinista, spiegano ancora i vigili del fuoco, allertato dall'attivazione dell'impianto antincendio, ha fermato prontamente il treno in prossimità della stazione e attivato l'evacuazione di tutti i passeggeri presenti. La linea ferroviaria via Lastra a Signa è momentaneamente interrotta per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza, mentre prosegue, con rallentamenti la linea Firenze - Empoli via Signa.





