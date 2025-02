Le università saranno a Didacta 2025

Sono aperte le iscrizioni agli eventi formativi di Didacta Italia 2025. A breve anche il programma scientifico delle università.

La fiera si svolgerà come ogni anno a Firenze, alla Fortezza da Basso, dal 12 al 14 marzo. La manifestazione (il più importante appuntamento fieristico sulla formazione e innovazione didattica), dedica l'11sima edizione ai 100 anni di Indire, il più antico istituto di ricerca del Ministero dell'Istruzione, impegnato nella promozione dei processi di innovazione nella scuola. L'ente studia e sviluppa nuovi modelli didattici, sperimenta l'utilizzo delle nuove tecnologie nei percorsi formativi, ridefinendo il rapporto tra spazi e tempi dell'apprendimento e dell'insegnamento. Inoltre, è Agenzia italiana del programma Erasmus+ per gli ambiti Scuola, Università ed Educazione degli adulti.

Il programma scientifico realizzato da Indire e coordinato dal professor Giovanni Biondi, presenta un ampio ventaglio di attività che vanno dalla scuola 0-6 fino ai percorsi post diploma per un totale di 470 eventi formativi, tra 200 workshop e 270 seminari, rivolti a docenti, dirigenti e personale del mondo scolastico. Sarà possibile scegliere di partecipare a diversi eventi formativi che riguardano le metodologie didattiche innovative, l'intelligenza artificiale, la flipped classroom, l'unità di apprendimento l'alfabetizzazione digitale e la cybersecurity, le competenze trasversali e lo sviluppo personale, la sostenibilità, l'internazionalizzazione e le competenze multilinguistiche. Non mancheranno infine workshop riguardanti la robotica educativa, le Stem e Steam, la transizione tecnologica l'inclusione e i bisogni sociali.

Nella tre giorni di fiera sono state predisposte 18 aule suddivise per tematiche, che sono: il debate, l'alberghiero, l'innovazione al futuro, l'innovazione per il nido, l'infanzia e la primaria, linguaggi e metodologie, Learning by doing: imparare in laboratorio, il teatro, musica e danza.

Come nelle precedenti edizioni, a Didacta Italia sarà presente il ministero dell'Istruzione e Merito con un ricco ventaglio di proposte all'interno del programma scientifico oltre che con un'ampia arena che ospiterà altri eventi formativi e nella quale i docenti e dirigenti scolastici potranno ricevere informazioni su progetti e iniziative del ministero.

Forte del successo della prima edizione (2024) torna Didacta Università e Alta Formazione, l'area interamente dedicata agli atenei italiani dove, al padiglione Arsenale, con la partecipazione del Ministero dell'Università e della Ricerca e della Conferenza dei rettori delle Università Italiane, si assisterà ad un confronto vivo e stimolante fra professori e giovani ricercatori sulle buone pratiche e l'innovazione della didattica nelle Università. A breve sarà disponibile sul sito della fiera il programma completo delle iniziative alle quali iscriversi.

Sarà inoltre possibile visitare una ricca sezione espositiva grazie alla partecipazione delle più importanti aziende della filiera della scuola su scala internazionale: dalla cancelleria e editoria alle architetture e arredi scolastici, dalla didattica museale all'educazione alimentare, dall'educazione ambientale e green a quella motoria e allo sport a scuola, dalla formazione linguistica ai giochi didattici, musica, arte e teatro fino alle più avanzate tecnologie informatiche.

Per partecipare agli eventi formativi è necessario consultare il programma scientifico (https://fieradidacta.indire.it/it/programma-didacta-italia-2025 /) e selezionare quelli interessati, completando la procedura con l'acquisto del biglietto direttamente sul portale, anche utilizzando la carta del docente.



