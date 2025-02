Giovane ferito con una coltellata alla stazione di Foligno

Un giovane di 25 anni è stato ferito con una coltellata alla stazione ferroviaria di Foligno.

Le sue condizioni non sarebbero particolarmente gravi e potrebbe essere dimesso già oggi dal locale ospedale dove si trova ricoverato.

La dinamica dell'accaduto è ancora in corso di accertamento e i carabinieri stanno indagando per risalire all'identità dell'aggressore.

L'episodio è successo intorno alla mezzanotte di sabato scorso.

Il giovane - secondo una prima ricostruzione dei carabinieri - era arrivato alla stazione in treno con un gruppo di conoscenti per andare in una discoteca del posto.

Improvvisamente una persona gli si è avvicinata e l'ha colpito al fianco destro con un'arma da taglio, presumibilmente un coltello.

Secondo quanto si è appreso, è stato lo stesso ferito, rimasto sempre cosciente, a chiamare un'ambulanza. Il giovane ha raccontato quanto accaduto agli investigatori, che per le loro indagini possono anche contare sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza.



