A Buywine 210 cantine toscane e 164 buyer

Sono 210 le aziende vinicole, selezionate tramite un apposito bando regionale, che incontreranno 164 buyer provenienti da 37 diversi Paesi nell'ambito della nuova edizione di Buywine Toscana, vetrina internazionale BtoB del vino toscano, che quest'anno si volge il 5 e 6 febbraio al Polo Lucca Fiere. Quasi 1400 le etichette in degustazione (di cui 500 bio) e 50 delle 58 denominazioni toscane presenti all'appuntamento. La nuova edizione del Buywine, la 15ma, è stata presentata oggi nella sede della Giunta regionale insieme a PrimAnteprima, in programma il 14 febbraio a Firenze, la giornata che apre ufficialmente la Settimana delle Anteprime di Toscana, nel corso della quale i principali consorzi vinicoli toscani presentano le nuove annate in commercio.

Entrambi gli eventi sono promossi da Regione Toscana, in collaborazione con la Camera di commercio di Firenze e l'organizzazione di PromoFirenze. Il coordinamento della comunicazione, l'ufficio stampa e i social, sono curati da Fondazione Sistema Toscana. Concluse le due giornate business, i compratori avranno l'opportunità di partecipare a otto diversi Wine tour alla scoperta dei territori toscani.

"I dati sono anche quest'anno positivi - ha sottolineato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani -, perché vediamo una produzione di 2,6 milioni di ettolitri ed un export per i vini fermi Dop che nei primi dieci mesi del 2024 ha fatto registrare un +4,8% in volume ed un +10% in valore. Dopo Firenze, quest'anno BuyWine arriva a Lucca. Spero che un giorno si possa arrivare a creare una vetrina che rappresenti tutti i vini toscani, ma le premesse per dimostrare che sul piano delle esportazioni siamo in buona salute ci sono tutte. In barba ai dazi". "Diamo una fotografia della situazione del vino in Toscana - ha detto la vicepresidente della Regione e assessora all'agricoltura Stefania Saccardi - con un evento, il Buywine, che si ripete anche quest'anno con successo, siamo a 15 edizioni, per dare l'opportunità a tante piccole e medie aziende, 210, di incontrare oltre 140 buyers che arrivano da tantissimi paesi, e che altrimenti i nostri produttori non potrebbero incontrare". "Grazie alla collaborazione tra la Camera di commercio di Firenze e la Regione Toscana - ha evidenziato il presidente della Camera di commercio di Firenze Massimo Manetti - , da cinque anni organizziamo eventi in presenza e a distanza di grande successo internazionale, di cui siamo molto orgogliosi".



