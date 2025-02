Vino, il Morellino di Scansano sbarcherà a Wine Paris 2025

Il Consorzio Morellino di Scansano sarà con 25 etichette di 16 aziende tra i protagonisti italiani di Wine Paris & Vinexpo Paris (Parigi, 10-12 febbraio), uno degli appuntamenti internazionali più rilevanti per il business e la promozione del vino e dei distillati. Il Consorzio sarà rappresentato in fiera sia dal presidente Bernardo Guicciardini Calamai sia dal direttore Alessio Durazzi.

"Wine Paris & Vinexpo Paris rappresenta un appuntamento internazionale fondamentale per il nostro Consorzio, che oggi vede un 25% di fatturato proveniente dall'export - spiega il presidente Bernardo Guicciardini Calamai - E' un palcoscenico diventato ormai irrinunciabile e un'occasione importante per consolidare la visibilità del Morellino di Scansano nei mercati esteri tradizionali e posizionarsi in quelli emergenti, rafforzando i rapporti con operatori, buyer e stampa specializzata".

L'appuntamento parigino ospiterà oltre 4.600 espositori provenienti da 50 Paesi e si prevede che attirerà più di 50.000 visitatori da 140 nazioni, e si inserisce, conclude una nota, "in un più ampio percorso di promozione all'estero del Consorzio Morellino di Scansano, sempre più impegnato a rafforzare la propria presenza nei diversi mercati".



