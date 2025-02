Sciame sismico a Siena, lunedì chiuse tutte le scuole

A causa dello sciame sismico a sud di Siena, avvertito anche nel capoluogo, il sindaco Nicoletta Fabio ha disposto "la sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado all'interno del territorio del Comune di Siena per l'intera giornata di lunedì 3 febbraio. Previste le opportune verifiche strutturali agli edifici scolastici". Terremoto con epicentro nella campagna di Isola d'Arbia, a sud di Siena. La scossa di magnitudo 3.1 c'è stata alle ore 19,11 a 6 km di profondità ed è stata avvertita dalla popolazione. Al momento non si registrano danni. Verifiche in corso. Un'altra scossa di magnitudo 2.3 c'è stata alle 19.17 con epicentro a ridosso della statale Cassia in una zona industriale. I dati sono dell'Ingv. Un'altra scossa è stata avvertita dalla popolazione in modo netto - magnitudo 3.2 alle ore 20.29 a una profondità di 4 km - nel prosieguo dello sciame sismico che sta interessando la provincia di Siena a sud del capoluogo, nel comune di Monteroni d'Arbia. La scossa è stata in una zona collinare di aperta campagna con pochi abitanti, fra la statale Cassia in direzione delle Crete Senesi, in un punto quasi mediano fra i paesi di Isola d'Arbia, Ponte a Tressa e Taverne d'Arbia. Lo sciame è in un'area a meno di 10 km da Siena.

"Informiamo che sono state ravvisate una serie di scosse di terremoto di varia intensità. Al momento non abbiamo ricevuto segnalazioni ed invitiamo a contattarci in caso di necessità". Lo scrive su Fb il sindaco di Monteroni d'Arbia (Siena), Gabriele Berni, riguardo allo sciame sismico di con epicentro nel suo comune. Oltre al Comune di Siena e a quello di Monteroni d'Arbia, hanno deciso di chiudere le scuole sul rispettivo territorio comunale - per fare le verifiche agli edifici dopo il terremoto di stasera - anche i sindaci di Asciano, comune che è prossimo agli epicentri e confina con il comune Monteroni d'Arbia, Murlo, Sovicille e anche Rapolano Terme, più distante. E' quanto si apprende stasera mentre lo sciame è proseguito fino dopo le 21 con epicentri di altre scosse, minori, risalite a nord nel territorio comunale di Siena.

