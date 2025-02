La Juve torna a vincere, 4-1 all'Empoli in rimonta

La Juve torna a vincere e lo fa in rimonta, superando l'Empoli 4-1 grazie alla doppietta di Kolo Muani e alle reti di Vlahovic e Conceicao. Primo tempo da incubo per la squadra di Thiago Motta, in svantaggio dopo una manciata di minuti per il gol dell'ex di turno, De Sciglio. Il Var toglie un calcio di rigore all'Empoli, la Juve tira un sospiro di sollievo ma i bianconeri non riescono a imporre il proprio gioco e vanno al riposo tra i fischi del pubblico. Nella ripresa la musica cambia: è Kolo Muani a trascinare la Juve con una doppietta nel giro di tre minuti che ribalta il risultato.

L'Empoli non riesce a reagire e Vahovic e Conceicao nel finale dilagano.



