Seconda vittoria consecutiva per la Fiorentina che al Franchi supera 2-1 il Genoa. I viola partono forte e trovano dopo appena nove minuti il gol del vantaggio con Kean. alla mezzora il raddoppio con l'ex di giornata Gudmundsson. In avvio di ripresa il Genoa riapre la partita grazie alle rete di De Winter, ma ai liguri non riesce la rimonta ed il risultato resta sul 2-1 per i viola che, grazie ai punti conquistati oggi, si riavvicinano al quarto posto.



