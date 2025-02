Maltempo: fiumi in piena in Toscana, il Cecina tocca 7,4 metri

La protezione civile della Toscana ha segnalato ancora precipitazioni attive, in particolare davanti alla costa livornese e in estensione fino alle province di Lucca, Pistoia e Prato. Fiumi in piena in molti bacini idrografici. A Cecina si aspetta nelle prossime ore il transito del colmo di piena del fiume Cecina che all'idrometro di Steccaia toccava i 7,4 metri. L'Era, affluente dell'Arno nel Pisano, era a un colmo di piena di 7 metri a Capannoli (Pisa), però sotto il secondo livello di guardia.

Nella provincia di Prato, l' Ombrone pistoiese al secondo livello di guardia nella piana di Poggio a Caiano, a 5,2 metri, mentre il Bisenzio era al primo livello a San Piero a Ponti, frazione di Campi Bisenzio (Firenze), ma in diminuzione.

Nel bacino del Cecina, il Fine a Castellina Marittima al primo livello di guardia, il torrente Sterza in diminuzione.

Nessuna criticità è rilevata lungo l'Arno.



