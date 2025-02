A Lucca raduno degli amanti del tabarro, per omaggiare Puccini

Si svolge oggi a Lucca l'ottava edizione della Tabarrata Nazionale, il più grande raduno di amanti del Tabarro, il mantello a ruota a cui Giacomo Puccini ha dedicato una delle sue opere immortali.

I 'tabarristi' si sono ritrovati alle 15 davanti alla statua di Giacomo Puccini, a pochi passi dal Puccini Museum - Casa natale dove il presidente dell'Associazione civiltà del tabarro, Roberto Dal Bosco, è stato accolto ufficialmente dall'assessore alla cultura Mia Pisano. Il gruppo ha poi sfilato in via San Paolino per raggiungere la mostra "Giacomo Puccini Manifesto.

Pubblicità e illustrazione oltre l'opera lirica", dove sono esposti oltre cento manifesti pubblicitari, tra cui quelli de "Il Tabarro" di Puccini. La giornata si concluderà con un concerto lirico dedicato alle arie della celebre opera, alle 17.30 presso il Cred di via Sant'Andrea, poi la conferenza "Sentimenti della civiltà del tabarro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA