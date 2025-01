Protesta agricoltori, trattori bloccano l'Aurelia in Maremma

Nuova protesta degli agricoltori in Maremma, che poco fa sono entrati sull'Aurelia, all'altezza di Albinia (Grosseto) in direzione Roma, bloccando il traffico.

Gli agricoltori protestano per chiedere il riconoscimento dello stato di crisi per il comparto agricolo. Salvatore Fais, di Agricoltori italiani, spiega "durante un incontro l'altro giorno a Grosseto il prefetto ci aveva detto che ci avrebbe messo in contatto con il ministero ma ancora non ci hanno detto niente. Ogni giorno andremo a forzare di più la mano".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA