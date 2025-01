Incidente mortale questa mattina a Fivizzano (Massa Carrara). Un pedone, un uomo di 88 anni, è stato investito in via Roma. A seguito dell'impatto l'uomo è deceduto. Sono intervenuti i sanitari dell'automedica e della pubblica assistenza di Fivizzano; inutile ogni tentativo di rianimarlo, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto per i rilievi anche i carabinieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA