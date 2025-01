Collezione Casamonti, incontri su capolavori primi 60 anni '900

La Collezione Roberto Casamonti di Firenze riporta nel suo percorso espositivo i capolavori degli artisti della prima parte della collezione, 'Dagli inizi del XX secolo agli anni '60' attraverso una serie di incontri: con cadenza mensile, un'opera in deposito verrà nuovamente esposta nelle sale di Palazzo Bartolini Salimbeni, che ospita il percorso espositivo, dialogando con la seconda parte della collezione 'Dagli anni '60 agli inizi del XXI secolo' attualmente in mostra.

Il primo incontro vedrà come protagonista il padre della pittura metafisica, Giorgio de Chirico. Il dipinto Ettore e Andromaca, un olio su tela del 1950, sarà esposto dall'8 al 15 febbraio seguendo i consueti orari di ingresso.

Aperta al pubblico dal 2018, la Collezione Roberto Casamonti, allestita a Palazzo Bartolini Salimbeni, raccoglie opere d'arte italiane e straniere e si articola appunto in due parti: la prima comprende opere di artisti agli esordi del Novecento sino ai primi anni Sessanta, mentre la seconda ne raccoglie dal 1960 ai nostri giorni. L'elenco degli artisti attualmente esposti va da Boetti a Schifano, da Mirò a Basquiat, da Warhol a Christo.



