The Social hub apre 2/a struttura ospitalità a Firenze

The Social Hub ha inaugurato oggi la sua seconda struttura a Firenze, in viale Belfiore, dopo quella in viale Lavagnini aperta nel 2018. Il gruppo, attivo nell'ospitalità ibrida, ha investito 150 milioni creando una struttura con due edifici: all'interno si trova un giardino pensile di 7mila metri quadrati, che diventerà così (sarà agibile dalla seconda metà dell'anno), è stato spiegato, "la più grande terrazza panoramica con vista sulla città".

Tsh ha 550 camere con diverse soluzioni di soggiorno, da una notte a un anno intero, quest'ultima, è stato spiegato, utile ad esempio per gli studenti. Il costo è di 150 euro a notte che scendono a 60 nel caso di soggiorni di almeno due settimane.

L'obiettivo è "diventare un nuovo luogo di innovazione aperto a tutti in città". Tra i servizi la possibilità di sottoscrivere un abbonamento mensile col quale chiunque potrà avere accesso "agli spazi, agli eventi e alle opportunità di formazione offerti dall'hub". Il giardino "sarà popolato da 60 specie diverse di vegetazione tra erbe e arbusti autoctoni e piante che richiedono un uso limitato di acqua".

"L'apertura del secondo hub a Firenze e la prossima a Roma rappresentano un traguardo importante nella crescita del gruppo, rispetto a quando abbiamo iniziato a investire in Italia quasi 10 anni fa, una scelta coraggiosa e che oggi premia i nostri sforzi - ha affermato Charlie MacGregor, ceo e fondatore di Tsh -. Abbiamo affrontato numerose sfide e superato altrettanti ostacoli e abbiamo reso possibile ciò che sembrava impossibile".





